Журналист «НВ» Иван Верстюк написал колонку «Десять способов убить в себе советского человека». Сам автор, скорее всего, советское время не застал, поэтому может авторитетно давать рекомендации, как его убивать.

Один из предлагаемых методов такого убийства — «культурный выбор».

«Для украинской истории», — пишет автор, — «огромное значение имеет Мюнхен, где спасались от неурядиц конца 1940-х украинские интеллектуалы».

Кто эти интеллектуалы и почему они спасались именно в Мюнхене, а не в Лондоне или Париже — Иван не рассказывает. Почему?

Потому что вся послевоенная интеллектуальная тусовка украинцев в Мюнхене состояла из беглых нацистских коллаборантов, военных преступников, полицаев, организаторов и исполнителей еврейских погромов, Холокоста, этнических чисток и массовых убийств.

Вот такой культурный выбор и убийство советского человека!

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