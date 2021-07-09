В Америке началась гражданская война

К моему удивлению, многие, даже в самих США, не осознают что Америка вошла в состояние гражданской войны. Гражданская война — это не обязательно когда люди взялись за оружие друг против друга. Это уже горячая фаза гражданской войны, это ее заключительная и решающая стадия, которая назовет победителя. Но начинается любая гражданская война с того, что в обществе появляются две совершенно разные и, что важно, противоположные и принципиально непримиримые точки зрения на то на каких базовых принципах должна быть устроена страна.

Такое состояние и называется гражданской войной, потому что вы не можете разрешить такого рода противоречия с помощью выборов. Более того, сами выборы превращаются в настоящую бойню, потому то цена вопроса предельно высока.

Именно так все и произошло в США. Страна разделена на два антагонистических лагеря, которые исповедуют прямо противоположные идеологии.

Жесточайшее противостояние проходит по линиям:

— традиционная семья / признание наличия 46 гендеров

— право родителей самим воспитывать своих детей/ одинаковая государственная политика в области воспитания всех детей

— право детям до 18 лет менять пол без разрешения родителей / запрет такого права

— запрет на иммиграцию / свободный доступ иммигрантов

— новая индустриализация / «зеленая» экономика

— гордость за свою историю / радикальный пересмотр все истории

— равенство всех перед законом / квотный принцип для всех меньшинств

— свободный рынок / диктат корпораций

— создание условия для развития малого и среднего бизнеса / уничтожение малого бизнеса и сращивание корпораций с государством

— реальная свобода слова / государственная цензура во имя высших целей

— конкуренция / гарантированный минимальный доход для всех и т.д.

По существу, в Америка идет борьба между консервативными сторонниками классического капитализма конца 19 века сторонниками корпоративного фашизма, поствоенного на идеях критической расовый теории, зеленой энергетики и социализма, разумеется с человеческим лицом.

Совершенно очевидно, что никакие выборы разрешить эти противоречия не в состоянии, потому что эти две идеологии отрицают друг друга. Что толку если каждые 4 или 8 лет страна будет менять свой курс на противоположный? Ни она страна не выдержит такого шарахания. Да и последние президентские выборы показали что Америка уже не в состоянии провести такие выборы , чтобы проигравшая сторона их признала. Ведь Дональд Трамп так и не признал своего поражения. И у него были все основания для этого. И 60% американцев считают что на выборах имели место массовые фальсификации. А это и есть узурпация власти. Это и есть гражданская война.

Противоречия в США могут быть решены только в результате победы. Одна сторона должна силой принудить другую подчиниться. А это возможно только через установление диктатуры. Именно такую диктатуру сейчас и пытаются установить демократы.

И главная интрига заключается в ответе на вопрос: «Смогут ли демократы установить однопартийную диктатуру таким образом чтобы не развалить страну?»

Думаю, что ответ мы узнаем на промежуточных выборах 2022 года. Если демократы смогут сохранить контроль над обеими палатами в Капитолии, то, скорее всего смогут. А если нет, то очень велики шансы, что в Америке будет запущен процесс распада.

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