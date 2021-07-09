Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Блоги > В Америке началась гражданская война

В Америке началась гражданская война

Автор: Андрей Головачев
09.07.21 09:57
1172
В Америке началась гражданская война

К моему удивлению, многие, даже в самих США, не осознают что Америка вошла в состояние гражданской войны. Гражданская война — это не обязательно когда люди взялись за оружие друг против друга. Это уже горячая фаза гражданской войны, это ее заключительная и решающая стадия, которая назовет победителя. Но начинается любая гражданская война с того, что в обществе появляются две совершенно разные и, что важно, противоположные и принципиально непримиримые точки зрения на то на каких базовых принципах должна быть устроена страна.

Такое состояние и называется гражданской войной, потому что вы не можете разрешить такого рода противоречия с помощью выборов. Более того, сами выборы превращаются в настоящую бойню, потому то цена вопроса предельно высока.

Именно так все и произошло в США. Страна разделена на два антагонистических лагеря, которые исповедуют прямо противоположные идеологии.

Жесточайшее противостояние проходит по линиям:

— традиционная семья / признание наличия 46 гендеров

— право родителей самим воспитывать своих детей/ одинаковая государственная политика в области воспитания всех детей

— право детям до 18 лет менять пол без разрешения родителей / запрет такого права

— запрет на иммиграцию / свободный доступ иммигрантов

— новая индустриализация / «зеленая» экономика

— гордость за свою историю / радикальный пересмотр все истории

— равенство всех перед законом / квотный принцип для всех меньшинств

— свободный рынок / диктат корпораций

— создание условия для развития малого и среднего бизнеса / уничтожение малого бизнеса и сращивание корпораций с государством

— реальная свобода слова / государственная цензура во имя высших целей

— конкуренция / гарантированный минимальный доход для всех и т.д.

По существу, в Америка идет борьба между консервативными сторонниками классического капитализма конца 19 века сторонниками корпоративного фашизма, поствоенного на идеях критической расовый теории, зеленой энергетики и социализма, разумеется с человеческим лицом.

Совершенно очевидно, что никакие выборы разрешить эти противоречия не в состоянии, потому что эти две идеологии отрицают друг друга. Что толку если каждые 4 или 8 лет страна будет менять свой курс на противоположный? Ни она страна не выдержит такого шарахания. Да и последние президентские выборы показали что Америка уже не в состоянии провести такие выборы , чтобы проигравшая сторона их признала. Ведь Дональд Трамп так и не признал своего поражения. И у него были все основания для этого. И 60% американцев считают что на выборах имели место массовые фальсификации. А это и есть узурпация власти. Это и есть гражданская война.

Противоречия в США могут быть решены только в результате победы. Одна сторона должна силой принудить другую подчиниться. А это возможно только через установление диктатуры. Именно такую диктатуру сейчас и пытаются установить демократы.

И главная интрига заключается в ответе на вопрос: «Смогут ли демократы установить однопартийную диктатуру таким образом чтобы не развалить страну?»

Думаю, что ответ мы узнаем на промежуточных выборах 2022 года. Если демократы смогут сохранить контроль над обеими палатами в Капитолии, то, скорее всего смогут. А если нет, то очень велики шансы, что в Америке будет запущен процесс распада.

Первоисточник

Тэги: США, гражданская война

Комментарии

Статьи

09.07.21 09:26

Забытые бронепоездные войны

Автор: Михаил Жирохов

Дайджест

Как санкции СНБО «работают»: ОПГ «Вовы Морды» наращивает контрабандные потоки на Галицкой таможне
09.07.21 11:59

Как санкции СНБО «работают»: ОПГ «Вовы Морды» наращивает контрабандные потоки на Галицкой таможне

Автор: «Антикор»

Выбор редакции
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Vedalife - секта под прикрытием?
Vedalife - секта под прикрытием?
Ученые изобрели средство от старения
Ученые изобрели средство от старения
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
«Масонский заговор» Насти Каменских?
«Масонский заговор» Насти Каменских?
Что нас ждет сразу после смерти?
Что нас ждет сразу после смерти?
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
09.07.21 12:01

США потрясла очередная смертельная стрельба
09.07.21 11:26

Украинцам решили больно «ударить» по яйцам
09.07.21 11:04

Воздушный шар с людьми упал в Новой Зеландии – множество пострадавших
09.07.21 10:34

Стало известно, когда Украина намерена получить членство в ЕС и НАТО
09.07.21 10:21

Во Львове нардеп под наркотой устроил ДТП и набросился на водителя
09.07.21 10:05

Смертельное ДТП под Киевом: мопед попал под грузовик
09.07.21 10:00

Ночью в Николаеве дрались и стреляли
09.07.21 09:17

Появилось видео побега обвиняемого турка из зала суда в Харькове
09.07.21 09:17

В Минздраве активно готовятся к новой волне коронавируса
09.07.21 09:07

В Швеции сразу после взлета разбился самолет
09.07.21 10:34

Стало известно, когда Украина намерена получить членство в ЕС и НАТО
09.07.21 10:21

Во Львове нардеп под наркотой устроил ДТП и набросился на водителя
09.07.21 09:17

В Минздраве активно готовятся к новой волне коронавируса
09.07.21 09:07

В Швеции сразу после взлета разбился самолет
09.07.21 09:02

Коронавирус в Украине: смертность продолжает постепенно снижаться
08.07.21 18:59

Главные новости за 8 июля 2021 года
08.07.21 15:51

Стало известно, когда в Украине введут 5G
08.07.21 13:59

На популярном украинском курорте работника аттракциона убило током
08.07.21 12:15

Киев ограничил въезд грузовиков
08.07.21 10:17

ВОЗ не рекомендует спешить смягчать карантин
06.07.21 12:48

На итальянском фрегате замечен двойник Зеленского
03.07.21 13:34

Незакрытую из-за триатлона центральную часть Киева закроют из-за учений
03.07.21 14:55

В УПЦ издали книгу об афонском подвижнике старце Иосифе Ватопедском
06.07.21 15:24

Стал известен «срок годности» COVID-сертификатов
03.07.21 14:40

Митрополит Онуфрий рассказал, что поможет найти путь к Богу
03.07.21 14:14

Во Львовской области молния убила ребенка
05.07.21 14:46

В Украине стремительно взлетели цены на бензин
03.07.21 13:25

На Киевщине верующие УПЦ пройдут 50 км крестным ходом с чудотворной иконой «Призри на смирение»
03.07.21 23:51

Сборная Украины с разгромным счетом проиграла исторический матч на Евро-2020
03.07.21 11:45

На Буковине верующие УПЦ пройдут 40 км крестным ходом
Фото и Видео
США потрясла очередная смертельная стрельба
США потрясла очередная смертельная стрельба
США потрясла очередная смертельная стрельба
США потрясла очередная смертельная стрельба
Воздушный шар с людьми упал в Новой Зеландии – множество пострадавших
Воздушный шар с людьми упал в Новой Зеландии – множество пострадавших
Во Львове нардеп под наркотой устроил ДТП и набросился на водителя
Во Львове нардеп под наркотой устроил ДТП и набросился на водителя
Смертельное ДТП под Киевом: мопед попал под грузовик
Смертельное ДТП под Киевом: мопед попал под грузовик
Появилось видео побега обвиняемого турка из зала суда в Харькове
Появилось видео побега обвиняемого турка из зала суда в Харькове
Появилось видео кое-чего странного в Антарктиде
Появилось видео кое-чего странного в Антарктиде
В Харькове спор о том, «чей Крым» закончился поножовщиной
В Харькове спор о том, «чей Крым» закончился поножовщиной
Названы популярные украинские курорты, которые страдают от нашествия змей
Названы популярные украинские курорты, которые страдают от нашествия змей
Маск показал эпичное видео посадки ракеты Falcon 9
Маск показал эпичное видео посадки ракеты Falcon 9
В ВОЗ призывают отложить вакцинацию подростков
В ВОЗ призывают отложить вакцинацию подростков
fraza.com
Новости блогосферы
27.06.21 18:06

Война как лекарство от помутнения рассудка...
01.06.21 20:33

Зачем власть преследует русскоязычных граждан Украины?
31.05.21 19:59

Тюрьма за цветы и свобода за убийство: правосудие по-украински
30.05.21 16:13

В Украине готовится грандиозный кипиш?

Опрос

Что ждет Украину в ближайшем будущем?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.