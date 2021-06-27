Война как лекарство от помутнения рассудка...

Четыре года назад о неизбежности войны с Россией писал только я. Причем логику неизбежности этой войны мало кто понимал, поэтому перспектива войны почти никем не воспринималась всерьёз. Сейчас перспектива масштабной войны уже стала общим местом.

Напротив, отрицать войну на официальном уровне стало уже моветоном.

Любая война всегда начинается с этапа психологической подготовки своего населения к неизбежности такой войны и с обоснования священности и справедливости такой войны.

Такая обработка сейчас ускоренно проводится в России.

В Украине тоже уже идет подготовка общества к войне.

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Минкульте объявил о выпуске 100 тысяч экземпляров брошюр с советами на случай войны. В брошюрах можно найти советы о том, как подготовить свой дом, что делать во время обстрелов и как вести себя в информационном поле и противостоять дезинформации.

«Эту брошюру очень легко и быстро можно прочитать в момент непосредственной угрозы. Она содержит советы о том, как подготовить свой дом, что делать во время артобстрелов, во время обстрелов из стрелкового оружия», — говорится в сообщении ведомства

Когда население противоборствующих сторон обработано и уже смирилось с печальной неизбежностью, война начинается почти автоматически. Срабатывает закономерность о самореализующихся сценариях. То есть стороны настолько заигрываются в подготовку к войне, что не начать войну уже невозможно.

Война это всегда иррациональное решение. Не надо пытаться найти рациональные аргументы у стран, которые готовятся к войне. Это всегда страны, которые испытывают временное помутнение рассудка и только война может их вылечить.

Причем, шансы вылечиться получает, как правило, только проигравшая сторона, как например, вылечились когда то Германия, Япония, Австрия. Россия никогда не вылечится, пока не потерпит сокрушительное поражение. Это же касается и психически больных США.

Кстати, напомню, что как только народ избрал «миротворца» Зеленского, я тут же оценил вероятность войны с Россией в его каденцию не менее 90% . Сейчас я оцениваю такую вероятность в 99%.

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