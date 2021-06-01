Власть уничтожает русскоязычных граждан Украины как класс

Прокуратура активно занимается отменой в судах регионального статуса русского языка в русских регионах Украины. Прямо сейчас судятся по Николаеву и Болградскому району Одесской области.

Решения о придании русскому статуса государственного принимались в 2012-2013 годах в рамках языкового закона Кивалова-Колесниченко. С его отменой и принятием языкового закона Порошенко само понятие регионального языка исчезло из правовой базы. Таким образом, по сути решения местных советов о придании русскому статуса регионального уже и так не имеют юридической силы, ибо ссылаются на нормы несуществующего закона.

Т.е. их можно было бы и не отменять. Они ни на что не влияют.

Тем не менее, государство тратит время, силы и деньги на то, чтобы всё-таки их отменить.

Русские должны постоянно осознавать, что в Украине они рассматриваются по умолчанию как враждебный и нежелательный элемент, для чего государство ведёт последовательную кампанию по их унижению и дискриминации.

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