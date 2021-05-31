Тюрьма за цветы и свобода за убийство: правосудие по-украински

Евгений Мефедов сидит в тюремной камере 5 лет и 2 месяца за то что возложил цветы к памятнику погибшим воинам Великой Отечественной войны.

На фоне Мефедова фотографируется Сергей Стерненко, который убил одного человека и ранил второго. И был не просто отпущен на свободу, а помещен в госпиталь в Киеве, для реабилитации после убийства.

Это все, что нужно знать о правовом государстве под названием Украина...

Справка. Апеляционный суд Одессы дал Стерненко один год условно за хранение боевого патрона. Обвинение в разбое с него сняли, а статья о похищении человека утратила срок давности. Праворадикал, который должен был сесть на семь лет, остается на свободе.

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