В Украине готовится грандиозный кипиш?

То, что случилось, описать нормальными словами трудно, но в январе-марте этого 2021 года объем капитальных инвестиций в Украине сократился на 9,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого 2020 года до всего лишь 78,179 млрд гривен.

И по-прежнему главным источником финансирования капинвестиций остаются собственные средства предприятий и организаций, за счет которых освоено 78,2% общего объема всех вложений.

А наибольшее падение капинвестиций в январе-марте 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года зафиксировано в Кировоградской (на 33,5%), Одесской (на 29,4%) и Волынской (на 26,5%) областях.

Ну, и степень выставляемого напоказ идиотизма властей пробило очередное дно: сильнее всего инвестиционный спад сказался в тех отраслях, в которых меньше всего этого можно было ожидать, а именно резко сократились:

— компьютерное программирование и предоставление других информационных услуг — на 33,7%;

— телекоммуникации — на 34,6%;

— финансовая и страховая деятельность — на 24%;

— оптовая и розничная торговля — на 21,9%;

— строительство — на 19,2%.

В итоге, друзья, спад украинской экономики в текущем 2021 году может получиться очень жестким и даже жестоким.

Первоисточник