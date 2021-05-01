Нацистские ублюдки, СС Галичина и самый дебильный мэр Европы

Прошедший в Киеве марш в честь дивизии СС Галичина был тем полезен, — если можно так выразиться, — что он заставил, наконец- то, нашу власть официально определить свою позицию по отношению к коллоборационизму с нацистским режимом, которое имело место в нашей истории. Власть, — сначала в лице Порошенко, потом Зеленского, — долго уклоняласть от официального осуждения глорификации коллаборационизма, но после внушительного пинка от Запада, пришлось наконец осудить прошедший марш. Уклонятся далее было уже невозможно: в противном случае Украине маячила перспектива превратится в страну — изгоя.

Именно в этом и была польза от прошедшего марша. На этом можно сказать, что высшая точка глорификации дивизии СС Галичина и всего феномена коллоборационизма пройдена и сейчас маятник начнёт двигаться в обратном направлении. Украине придется принять европейскую версию исторической оценки коллоборационизма. Во всяком случае на на уровне официальной истории, которая будет отражена в наших учебниках. Наши чиновники быстро примут новые исторические правила игры: получить запрет на въезд в ЕС или нарваться судебный иск никому ее улыбается.

Глорификация, конечно, ещё сохранится некоторое время на маргинальном уровне на западе Украины, но это, отныне будет, просто такой социальный герпес не представляющий угрозы всему организму. Вылез, помазали, исчез. Снова вылез, снова помазал , снова исчез. И чем крепче будет иммунная система общества, тем реже будет вылезать этот герпес зигования.

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Прошедший марш был первым и последним, а Кличко войдёт в историю как самый дебильный мэр Европы. Таким он, собственно, и является.

Зеленского можно поздравить, что после унизительного поджопника от Запада и Израиля, он смог, наконец, преодолеть свой страх и осудить глорификацию коллаборантов.

Жаль, конечно, что мы сами не смогли принять правильное историческое решение и, как всегда, все за нас решает Запад, даже вопросы истории. Ну, значит ещё пока не созрели.

Как говорила моя покойная мама, которая сильно настрадалась и от коммунистов и от нацистов: «Мало назвать себя европейцами, надо ими ещё стать».

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