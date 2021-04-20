Про оху...шего от вседозволенности Николая Тищенко

Давайте на чистоту. При нынешних возможностях, такую вечеринку легко можно было сделать в загородном доме. Тихо. Уютно.
Без шума. Кейтеринг, бармены, официанты, диджеи, шоу программы — это все в свободном доступе. Тем более, если ты публичная личность и могут быть последствия. Казалось бы — очевидная опция. Но нет — тут другое.
Тут — демонстрация.
Вот смотрите как я плюю на все эти ограничения.
Маски для лохов.
Запреты для лохов.
Карантин для лохов.
Закрытия для лохов.
Приходите ко мне и за бабки я решу вам любой вопрос, точно так же наплевав на все ограничения.
Мне похуй.
У меня кум лично Ермак.
У меня друг лично Зеленский.
А если даже будет скандал — мы запилим какое-нибудь очередное решение РНБО и все забудут.
Это такая абсолютная демонстрация своей безнаказанности.
И салют. Обязательно салют.
Салют — чтобы все Охуели от осознания крутости.
Я хорошо помню точно такой момент. Был 2013. И ребят таких же как этот. Тема Пшонка, Саша Янукович, Серёжа Арбузов.
Охуевшие от вседозволенности и сыпящегося бабла.
Взявшие Бога за бороду.
Считавшие всех вокруг людьми второго сорта.
Это все мы уже проходили.
И конец у этих будет такой же.
Нет ребята.
Он не случайно попался — он хотел именно вот так — наоборот.
Чтобы каждый ползающий второй год на коленях ФОП, магазин, ТЦ, ресторан, кафе и Гостиница видел кто он — и кто все мы.
Чтобы это стало известно.
Чтобы подчеркнуть своё величие, свою вседозволенность и свою безнаказанность.
Ему похуй, что вы думали про Велюр.
Ему похуй, что вы думаете про Фермонт.
Но.
Бог не Тимошка — видит немножко.