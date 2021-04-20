Про оху...шего от вседозволенности Николая Тищенко

Давайте на чистоту. При нынешних возможностях, такую вечеринку легко можно было сделать в загородном доме. Тихо. Уютно.

Без шума. Кейтеринг, бармены, официанты, диджеи, шоу программы — это все в свободном доступе. Тем более, если ты публичная личность и могут быть последствия. Казалось бы — очевидная опция. Но нет — тут другое.

Тут — демонстрация.

Вот смотрите как я плюю на все эти ограничения.

Маски для лохов.

Запреты для лохов.

Карантин для лохов.

Закрытия для лохов.

Приходите ко мне и за бабки я решу вам любой вопрос, точно так же наплевав на все ограничения.

Мне похуй.

У меня кум лично Ермак.

У меня друг лично Зеленский.

А если даже будет скандал — мы запилим какое-нибудь очередное решение РНБО и все забудут.

Это такая абсолютная демонстрация своей безнаказанности.

И салют. Обязательно салют.

Салют — чтобы все Охуели от осознания крутости.

Я хорошо помню точно такой момент. Был 2013. И ребят таких же как этот. Тема Пшонка, Саша Янукович, Серёжа Арбузов.

Охуевшие от вседозволенности и сыпящегося бабла.

Взявшие Бога за бороду.

Считавшие всех вокруг людьми второго сорта.

Это все мы уже проходили.

И конец у этих будет такой же.

Нет ребята.

Он не случайно попался — он хотел именно вот так — наоборот.

Чтобы каждый ползающий второй год на коленях ФОП, магазин, ТЦ, ресторан, кафе и Гостиница видел кто он — и кто все мы.

Чтобы это стало известно.

Чтобы подчеркнуть своё величие, свою вседозволенность и свою безнаказанность.

Ему похуй, что вы думали про Велюр.

Ему похуй, что вы думаете про Фермонт.

Но.

Бог не Тимошка — видит немножко.

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