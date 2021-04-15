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Блоги > Россия нанесёт ракетный «удар возмездия» по Украине

Россия нанесёт ракетный «удар возмездия» по Украине

Автор: Андрей Головачев
15.04.21 20:30
820
Россия нанесёт ракетный «удар возмездия» по Украине

Две важные новости:

1. Россия перекрывает Керческий пролив с 24.04 по 30.10 для прохода военных и государственных кораблей иностранных держав.

2. Сегодня Байден обратится к американцам по поводу отношений с Россией.

Похоже, что в Кремле считают, что нелогичное поведение Байдена («убийца» , предложение встретиться, затем санкции) отражает его частичную недееспособность и потерю его контроля над своей командой и решили продолжать поднимать ставки.

Россия уже осознала, что ни США, ни Европа, ни НАТО, не будут помогать Украине в случае ее войны с Россией. Это означает, что вероятность военного конфликта Украины и России сейчас чрезвычайно высока. Я не думаю, что это будет полномасштабная война, но я практически убеждён, что Россия нанесёт так называемый ракетный «удар возмездия» по типу тех, которые США наносили по Сирии или Ирану. Повод легко найдётся. Точнее уже найден.

Сейчас многое зависит от Зеленского. Ждём результатов его переговоров с Макроном и Меркель.

 

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Тэги: Украина, Россия, война

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