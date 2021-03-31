Если уже «слуга народа» считает, что «надо валить из этой страны» - это приговор

История с нардепом от «Слуги народа» Анной Колесник, считающей, что «надо валить из этой страны» показательна. Видите ли, нардепа точно беспокоит не отсутствие работы, денег на оплату коммуналки или очередь в детсад/школу/больницу. На данном уровне такие проблемы людей не беспокоят. И тем не менее она всё равно понимает, что «пора сваливать».

Так что сваливают не из-за бедности.

Более того, при всём плачевном экономическом положении Украины если ты здоров, хоть что-то умеешь и готов работать 10-12 часов в день 6-7 дней в неделю, то ты точно не умрёшь с голоду. А ведь при переезде по крайней мере первое время тебе тскорее всего ничего больше не светит.

Уезжают не потому, что нет денег или негде их заработать. Уезжают прежде всего из-за этого отвратительного ощущения отсутствия будущего.

То есть да, жить можно, но понятно, что лучше жить не будет. И неясно, ради чего, собственно говоря, барахтаться в этой луже.

И нардепы, будучи людьми неглупыми (глупые туда не попадают, хотя некоторые и старательно пытаются закосить под дураков), это тоже понимают и чувствуют.

Так что я бы не травил даму. Она просто сказала то, что думают и чувствуют миллионы её избирателей, как и положено народному представителю. Жаль только, что в частной переписке, а не с трибуны — на публичную констатацию этого факта не хватает смелости.

Впрочем, и в этом она тоже похожа на граждан Украины, которые за последние годы прекрасно выучили истину, что молчание — золото.

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