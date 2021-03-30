Неадекватный Байден будет президентом не долго и приведет США к глубокому кризису

Самым ярким свидетельством того, что США стремительно теряют свою былую гегемонию является их спорадическая, лихорадочная и неэффективная санкционная политика. А с приходом Байдена санкции вообще стали носить характер истерии.

Дошло до того, что на прошлой неделе Америка поставила своеобразный рекорд мира по санкциям. В течении 72 часов США пригрозили санкциями, внимание: Китаю, Германии, Индии и России. При этом Индия и Германия являются (пока еще!) союзниками Америки.

Германии досталось на орехи на строительство СВ-2, Китаю — за нарушение прав уйгуров, Индии — за закупки российских систем ПВО, а России — по совокупности всех ее грехов.

Поразительно, но все указанные санкции не достигают ни одной политической цели. Германия и Россия обязательно достроят СП-2 и Германия дала совершенно ясно это понять. Индия не откажется от российских система ПВО, Китай и Россия в ответ на санкции переходят к стратегическому партнерству на международной арене против США.

Другими словами, провал по всем фронтам.

Так почему же Америка с упорством, достойным лучшего применения ,продолжает угрожать санкциями ведущим державам мира?

Ответ простой: США неадекватно воспринимают перемены на международной арене, не могут смириться с потерей своего лидерства и не могут найти свое новое место в меняющемся мире.

Складывается впечатление, что короткое президентство Байдена (1-1.5 года максимум) будет периодом громких заявлений и отсутствия реальных успехов на международной арене. Точнее, будут провалы, которые ускорят досрочный уход старика Байдена и приведут Америку к глубокому политическому и психологическому кризису.

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