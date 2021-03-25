Про украинскую недоэкономику: хватит нас пугать Аргентиной с Турцией

Многие в Украине, политики, эксперты, страдают грехом извращенного солипсизма. С одной стороны, в их представлении, все, что происходит у нас — помещено в центр мира, как Земля в космологии Птолемея. Периодически они пытаются обосновать свой Альмагест, рассказывая, например, об очистке банковской системы в мемуарах. С другой — это извращенный солипсизм, так как все, что у нас делается, скроено по чужим лекалам.

Главный страх для нас — выдумать «украинский велосипед» или «украинское колесо», хотя многие уверены, что последнее было придумано в Украине 5 тысяч лет тому назад. Именно поэтому, нас любят пугать двумя странами: Аргентиной и Турцией. Первую, в связи с дефолтами, вторую — в контексте монетарной политики тамошнего центробанка.

Выглядят эти пугалки смешно. Ведь Аргентина входит в большую двадцатку стран с примерно такою же численностью населения как у нас и проводит саммиты G20 в своей столице. Когда Украина сможет провести нечто подобное? Мы пока ждем звонка Байдена — оцените масштаб.

ВВП Аргентины в несколько раз больше, чем у нас и это не аграрная страна, ведь там есть развитая промышленность, наука и образование. Знаменитый индекс Хирша назван в честь аргентинского физика Хосе Хирша, а наши научные достижения — в основном советское наследие

И оцените красоту иггры двух министров финансов в прошлом году.

Аргентинский, воспользовался пандемией и добился списания 55% долга страны перед пулом кредиторов, а его украинский коллега Марченко в июле 2020-го досрочно выплатил кредиторам долг по нашим еврооблигации со сроком погашения в 2021-2022 годах на 800 млн. дол. за 105% от номинала, то есть с премией в 5%.

А в августе, вообще прикупил финансовый мусов в виде ВВП-варрантов на 330 млн. дол.

При этом, больницы без кислорода, врачи с долгами по «ковидным» надбавкам....

Сейчас нас пугают Турцией.

Там проводится суверенная монетарная политика, которая не нравится финансовым спекулянтам. Ведь в Турции происходит не бум по выпуску ОВГЗ, а кредитный бум по стимулированию роста национальной экономики.

Да, там инфляция в 14%, но при этом ВВП в 2020-м вырос на 1,8%, пока весь мир падал, в том числе и мы на минус 4%.

Кстати, в Турции рос и экспорт, в отличие от нас, так как они экспортируют не сырье, а товары с высоким уровнем добавочной стоимости: Турция крупнейший экспортер телевизоров на рынок ЕС, а не зерна и железной руды. И занимает 2% на мировом рынке кондиционеров.

Турция строит через Дарданеллы самый большой мост в мире, а мы не можем достроить в столице один мост через не самую широкую реку. А назвали свой мост турки — «Чанаккале 1915» в честь победы над западными интервентами и им все равно, что британцы и французы обидятся...

И отдыхать украинцы едут в Кемер, а не турки в Железный порт.

В Турции сумели запустить широкомасштабную программу кредитования малого и среднего бизнеса с помощью государственного фонда компенсации процентной ставки, а в Украине калечная программа 5-7-9 никак не выйдет на существенный объем и более 80% кредитов — рефинансирование старых долгов, а не выдача новых займов (и я знаю почему).

Поэтому, когда у нас надувают щеки и критикуют Аргентину с Турцией, то намного полезнее купить зеркало и посмотреть на себя.

В одной сказке Дядушки Римуса рассказана история о том, как Братец Лис поймал Бртаца Кролика, а тот взмолил: «только не бросай меня в терновый кус». «А, боишься, ответил Братец Лис», — и бросил кролика именно туда, где была .... кроличья нора.

И когда нас пугают, тем, что бросят в «терновый куст» в виде Аргентины и Турции, так и хочется сказать: да сделайте уже, наконец, в Украине что-то подобное: начните экспортировать что-либо сложнее кукурузы, постройте хотя бы один новый мост, войдите в топ-20 стран.

Но чевидно же, что с нынешней экономической и монетарной политикой это невозможно.

И что ужаснее — не дают шанса другим экономистам с альтернативными моделями развития. Сами не могут и другим не дают.

Да хотя бы повторите успех Боливии, которая «с целью восстановления экономического суверенитета государства» на днях вернула МВФ полученный кредит и цена облигаций которой сразу же пошла вверх, в отличие от наших бондов (хоть нас убеждали в обратном).

Предъявите хоть какие-то результаты успешности реализуемой в Украине модели (экономической, монетарной) или дайте шанс другим.

Хватит ползти вверх по лестнице, ведущей вниз.

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