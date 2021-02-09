Зеленский совершил государственный переворот. Его ждет уголовная статья

Зеленского можно поздравить с благополучным совершением государственного переворота: глава Конституционного Суда Тупицкий официально капитулировал и передал полномочия, печать и другие атрибуты власти судье Сергею Головатому, лояльному Зеленскому.

Тупицкий отстранён от должности указом Зеленского. Конституция Украины не наделяет президента правом отстранять судей Конституционного суда с одной стороны, и с другой - не предусмотрено отстранение судей Конституционного суда указом президента.

Таким образом, указ Зеленского является обычным актом захвата власти - уголовным преступлением, предусмотренным ст. 109 УК Украины.

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