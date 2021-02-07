Изнасилование Зеленским

Изнасиловала себя с самого утра и отсмотрела полный видос Зе о свободе слова. Омерзительное чувство.

Когда он еще играл артиста — уже тогда я замечала в нем неискренность, неестественность, искусственность, сценарность озвучиваемого — что написали, то и проговорил. Суфлерный актёр.

Когда он стал президентом — это искусственность поперла, что называется, изо всех дыр.

Он так и не научился говорить от себя. Если в Раде, представляя послание, он вертел головой, как башней танка, боясь потерять суфлеры, то тут этот неотрывный взгляд в монитор, подтягивание текста на нем мышкой туда-сюда — ярче другого доказывали, что он сам не очень-то верит в произносимые буквы, но было принято решение, что именно их нужно зачитать.

Стыдно, что президент страны не в состоянии донести до своего народа, своих избирателей СВОИ, а не написанные райтерами мысли «по теме».

Не обязательно на четверть часа, хотя были в истории некоторых стран политики, которые часами вещали в прямых теле- и радиоэфирах.

Просто потому что:

а) владели языком;

б) верили в то, что говорили — даже если с этими мыслями трудно было согласиться стороннему незаангажированному слушателю.

Тут — тупая начитка текста примитивного содержания.

Не обошлось и без эпик-фейла.

«Вы спросите, почему я вдруг так активно сыплю сегодня его (Булгакова) цитатами? Знаете, просто вспомнил, ПЕРЕЛИСТЫВАЯ книгу. Вы спросите — какую книгу? А вот эту книгу, вот эту книгу, вот эту книгу, вот эту книгу вот НЕРАСПЕЧАТАННУЮ... НЕРАСПЕЧАТАННЫХ НЕСКОЛЬКО...».

Да и остальные распечатанные книжки выглядели, мягко говоря, совсем не перелистанными, видно, что гарант давно книжек в руках не держал, не представляет, что даже при очень бережном отношении перечитанная неоднократно книжка отличается от ее магазинного состояния...

Поэтому этот фарс с книжками недалеко ушел от новогоднего фарса с детками, которым лапшали про доступные кредиты 5-7-9, КПВВ, международную коалицию в поддержку Украины и про прочие «детские темы».

Все больше соглашаюсь с премьером-самокатом, что в голове у «президента Владимира» — пустота. А там, где не пустота — каша. Намешал в одном видосе и Булгакова, и «русская пропаганда» от трех закрытых каналов, и тарифы, и отмена земельного моратория, и заочная дискуссия с Порошенко и Рабиновичем...

Папередники взвинтили тарифы?

Так вы же рассказываете, что знаете, как их снизить?

Папередники растащили сельскохозяйственные земли во время действия моратория на их продажу? Так вы ж уже почти третий год президент, у вас уже второй «свой» прокурор, свой «силовик», горой стоишь за бездельников по борьбе с коррупцией. Дайте им команду навести порядок, конфисковать в пользу государства незаконно отчужденные земли. Но для этого же смелость нужна и политическая воля, это не видосики в президентском кресле писать. И не журналистов прихлопывать подлым указом.

До него так и не дошло, что нельзя победить русскую пропаганду закрытием трех, пяти, всех телеканалов. Она будет продолжать лезть из каналов из-за поребрика, которые вы не в состоянии закрыть. Она будет лезть из интернета и соцсетей, которые уже доказали, что легко могут взять вверх над самовлюбленными президентами.

Есть единственный способ победить «русскую пропаганду», разгромить ее на корню. И этот способ — ПОСТРОИТЬ УСПЕШНУЮ УКРАИНУ.

В которой люди будут получать достойные зарплаты и пенсии.

В которой для каждого желающего будет хорошая высокооплачиваемая работа. В которой каждый может рассчитывать на доступное высококачественное образование и медицинской обслуживание.

Где строится современная, удобная и комфортная инфраструктура. В которой царит мир и общественная безопасность. Где в полицейском и работнике спецслужбы видишь надежного защитника, а не крышевателя и бандита при погонах. Из которой не хочется выезжать даже на короткое время. А если на отдых — то чтобы было о чем с гордостью поделиться с местными и пригласить их обязательно приехать в прекрасную страну в центре Европы.

Поступки, а не слова — вот лучший способ борьбы с агрессором.

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