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Блоги > Зеленский становится опасным для общества

Зеленский становится опасным для общества

Автор: Андрей Головачев
06.02.21 10:10
180
Зеленский становится опасным для общества

Почему Владимир Зеленский становится опасным для общества? Потому что он разрушает первые зачатки политики и снова ввергает общество в дикие феодальные времена, когда борьба за власть велась исключительно силовыми методами. У кого сила — у того и власть.

Поясним о чем идет речь.

В Украине никогда не было собственно самой ПОЛИТИКИ. Политика это не просто борьба за власть, а борьба за власть по строго определенным правилам. Например, как в боксе, где существуют четкие правила, которые говорят КАК надо боксировать, ЧТО можно, а ЧТО запрещено и какие будут наказания для тех кто нарушает правила.

Для появления политики необходимо существование ПОЛИТИЧЕСКОГО государства, т.е. государства, в котором:
— существует реальное разделение властей на представительскую, судебную и исполнительную — существует реально независимый от власти суд
— существует гражданское общество — существует право частной собственности
— равенство всех перед законом
— соблюдается Конституция.

Если правила не соблюдаются, то тогда вместо политики мы получаем бокс без правил, когда с ринга уносят покалеченных и трупов. Именно это мы всегда имели в нашей борьбе за власть. Победивший президент сразу же включал репрессии против своих противников, используя силовые структуры.

После победы евромайдана Запад, преодолевая огромное сопротивление высшего чиновничества, олигархов и дремучего общества стал внедрять в Украине элементы политического государства, настаивая на реформе прокуратуры, судебной системы, СБУ, создании независимых правоохранительных органов, прозрачного финансирования политических партий и т.д.

Многое Западу не удалось, но кое в чем он все таки преуспел.

Однако в последние месяцы Зеленский слетел с катушек и стал разрушать зачатки политического государства и снова возвращать страну к боям без правил. Он разрушил Конституционный суд, сам в ручном режиме управляет генеральной прокуратурой, крышует от НАБУ преступников, в ручном режиме пытается управлять правительством и ВР и, наконец, издал Указ о блокировке телеканалов и аресте активов, чем самым самым грубейшим образом нарушил Конституцию.

Почему такое безумное поведение, как нашего Президента невозможно в цивилизованным странах?

Потому то что там президент был бы немедленно отстранен от власти в порядке импичмента.

Но в Украине нет Конституционного суда, который бы немедленно мог бы отменить неконституционные указы президента и нет парламента , который бы бы смог немедленно возбудить процедуру импичмента.

А значит у нас Президент действует вне правового поля, опираясь только на свою волю. То есть действует без правил.

И совершенно не имеет значения мотивы поступков Президента, не имеет значение благость его поступков.

Главное , что он действует без правил и потому он разрушает политическое пространство политики и снова возвращает страну в дикие времена борьбы за власть исключительно силовыми методами.

Надо уметь реализовывать свою политику, оставаясь в рамка Конституции и права, тем более, что у Президента есть много рычагов для этого. Надо только уметь ими пользоваться. А если не умеешь или не хочешь, то лучше уходить из политики.

К сожалению, приходится признать , что президент Зеленский становиться опасным для общества. Если он продолжит грубейшим образом нарушать Конституцию и опираться на силовые структуры и уличных «патриотов», а не Конституцию и Право, то он загонит и себя и всю страну в тяжелую ситуацию.

Суть этой тяжелой ситуации классическая для всех государств, в которых нет ПОЛИТИКИ. А именно, Президент не может уйти из власти, потому что будет бояться преследования после потери власти. А это значит , что Зеленский будет рваться на второй срок всеми возможными путями, репрессирую своих политических противников и само общество, загоняя всю страну в авторитаризм путинского типа.

Думаю, что ближайшие пару недель покажут нам какой путь выберет Зеленский. Или он одумается и сможет затем спокойно уйти на покой или он пойдет на поводу у своих ястребов, по беспределу и тогда судьба его будет плачевной.

Первоисточник

Тэги: политика, Владимир Зеленский

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