Пользователи сбегают в Telegram из сетей-монополистов

Все пишут о массовом бегстве из глобальных сетей. Только за последние 72 часа у Телеграма появилось 25 миллионов новых пользователей.

И здесь важно напомнить — уходят не только из-за цензуры. Это хорошо видно на примере Фейсбука. Люди недовольны неудобной громоздкой структурой и очевидно неудачным дизайном, который принудительно навязывают взамен прежнего, не спрашивая нашего мнения и согласия.

Получая миллиардные прибыли, собственники сети не пытались сделать ее лучше, а просто зарабатывали на отсутствии сопоставимой альтернативы, используя свой статус монополистов.

Скорее всего, эта стратегия сохранится в дальнейшем. Конкурирующие сети будут блочить и зачищать — и это наглядно продемонстрирует, что представляет собой реальный «свободный» рынок.

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