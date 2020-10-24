Не хочешь молиться с еретиками и отступниками - ты враг народа!

Прошу всех возвысить голос и требовать отставки главы ОВЦС митрополита Илариона! После того, как епископ Амвросий Мунтяну опубликовал фотографии с экуменического молебна вместе с Папой Римским Франциском и Патриархом Варфоломеем он назвал всех несогласных с такими экуменическими действиями словечком «фундаменталисты». Ну, то есть если вы не хотите молиться с еретиками и отступниками, то вы чуть ли не враг народа! Вы фундаменталист!

«Что бы ни говорили фундаменталисты, призыв Господа нашего молиться и делать все возможное, чтобы помочь страданиям, остается одним из главных приоритетов» — заявил Мунтяну у себя на странице.

Осталось весьма не понятным почему именно молитва с еретиками помогает избавить кого-то от страданий. А молитвы верующих Церкви уже не хватает? Бог не слышит молитву, если в ней не принимают участие раскольники и еретики? Вы это хотели сказать товарищ Амвросий?

Но, примечательно, что после того как СМИ опубликовали об этом информацию, дали аналитическую оценку тем последствиям, которые повлечет за собой этот безумный шаг участия в экуменической молитве с Варфоломеем и Франциском, в Патриархии, видимо, вдруг включили мозги и оценили бедствия с последствиями, которые сейчас могут посыпаться из-за этой безумной любви к католикам в руководстве Патриархии. Мунтяну, видимо, сообщили, что зря он выложил у себя фотографии, а тем более делал такие резкие комментарии в адрес несогласных, которые были возмущены таким дерзким и публичным попранием канонов, обзывая их фундаменталистами. В итоге, великий молитвенник с еретиками и отщепенцами закрыл свою страницу. Поэтому ни его запись об экуменическом молебне, ни его страница вообще сейчас недоступны.

Лично я считаю, что всем консервативным кругам в Церкви нужно мобилизироваться и требовать отставки главы ОВЦС митрополита Илариона, который несет прямую ответственность за такие действия межцерковного характера.

Сколько еще можно терпеть это наглое и бесцеремонное попрание учения Церкви со стороны этого самодовольного митрополита, который даже монашеский уклад жизни презирает, живя на частной квартире в городе? Сколько еще мы будем смотреть на то как вместо работы над межцерковными проектами глава ОВЦС рассказывает о Ковиде, о всякой хренотени, но не делает ничего на межцерковном уровне, и в результате Церковь терпит одно поражение за другим из-за этой полной бездарности в управленческой сфере ОВЦС?

Я предлагаю всем консервативно настроенным верующим возвысить голоса и требовать от иерархии всеми доступными средствами избавить нас от бездарнейшего из глав ОВЦС: делайте публикации в сети, нужно создавать петиции, делать заявления в СМИ. Хватит терпеть этот экуменический беспредел обнаглевшего митрополита!

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