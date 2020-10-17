Марихуана и иностранные базы в Украине. Очередная манипуляция от Зеленского

Ну, вот и сказочке — конец, а кто не верил — молодец! Прозвучали все пять вопросов от Президента.

Главное во всём этом было — вопрос про каннабис и завуалированный вопрос о размещении военных иностранных баз. Вся остальная мишура про сокращение депутатов, коррупцию и свободную экономическую зону на Донбассе нужны только, чтобы немного размыть и сделать не такими явными эти два ключевых пункта. Потому что именно это нужно нашим западным кураторам.

Очередная политтехнология.

И ещё... товарищ, Президент, я не политик, который критикует ваш опросник ибо боится узнать мнение народа.

Мы тут и есть народ. Просто мы тот народ, которому вот эти дешёвые популистские манипуляции о народовластии не заходят.

Хотите настоящее народовластие, а не вот этот юридически никчемный опрос? Так, где закон о референдуме? У вас было и ещё немного есть это монобольшинство! Так что мешало за полтора года принять этот закон?

И как там с петициями на сайте Президента? Это зачем было придумано? Вы их хоть иногда читаете?)

Так что, если бы хотели услышать народ — у вас есть куча механизмов для этого, а не вот этот никчемный и очевидно лоббистский опрос под выборы.

И сколько можно уже эти ролики снимать?! Где нужные стране законы?!

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