Обучение на русском языке в Украине. Юридический аспект

Прямо сейчас в Верховной Раде на рассмотрении имеется сразу два законопроекта о языке образования. Хотел их для вас препарировать и сравнить, но быстро понял, что тема эта широка и глубока. Сперва расскажу о том, как ныне обстоят дела в этой сфере в соответствии с действующим законодательством. Ибо объять необъятное решительно невозможно.

Итак, на сегодняшний день свободно выбирать язык учебного процесса могут лишь частные школы. Единственное условие — обеспечить овладение учениками украинским языком в соответствии с государственными стандартами.

В других школах все куда менее демократично. Государственные, коммунальные и корпоративные учреждения образования ведут обучение лишь на украинском языке. То есть на украинском читают все учебные предметы.

Не следует путать частные школы с корпоративными. Последние — продукт частно-государственного партнерства. То есть в них государственные средства вложены. Потому и порядки «бюджетные».

Из общего правила есть исключения, которые распространяются на коренные народы и национальные меньшинства. И вот тут начинается интересное.

Те учащиеся, что принадлежат к коренным народам Украины, имеют право на полное общее среднее образование (с первого по двенадцатый класс) на языке своего народа. Изучение украинского языка строго обязательно.

Коренным народом в Украине принято считать крымских татар. Притом, что вопрос этот на законодательном уровне вообще никак не урегулирован.

Имеется лишь некое «заявление о гарантиях прав» крымских татар, подписанное еще Турчиновым и оформленное постановлением Верховной Рады. Хотя Конституция требует определять права национальных меньшинств и коренных народов исключительно законами. Да и международное право, кстати, универсального определения данного понятия не содержит.

Сам я, к примеру, считаю, что русскоязычные украинцы вполне могут считаться коренным народом Украины. Об этом поговорим когда-нибудь в другой раз. Тем более, что уже в декабре Рада планирует рассмотреть целый ряд законопроектов о коренных народах и национальных меньшинствах.

О национальных меньшинствах мы сейчас и поговорим. Все они вправе получать начальное образование (с первого по четвертый класс) на родном языке. А вот с пятого класса идет разделение на две подгруппы.

Первая — нацменьшинства, которые говорят на языках Евросоюза. На новую языковую модель их переведут аж первого сентября 2023-го. Через три года они будут учиться на таких условиях:

— базовое среднее образование (пятый-девятый класс) — от двадцати до сорока процентов учебного процесса на украинском языке;

— профильное среднее образование (десятый-двенадцатый класс) — шестьдесят процентов учебного процесса на украинском языке.

Вторая группа — другие национальные меньшинства. К таковым, в частности, причисляют и русскоговорящих украинцев.

Уже с первого сентября нынешнего года базовое и профильное среднее образование (пятый-двенадцатый класс) для таких детей на восемьдесят процентов украиноязычное. Оставшиеся двадцать, судя по всему, уйдут на изучение языка и литературы национального меньшинства. И это если повезет.

Ведь для того, чтобы ваш ребенок получил возможность изучать родные язык и литературу, необходимо написать соответствующее заявление. Если желающих наберется достаточно, то будет сформирован отдельный класс. А если нет, то учить вашего ребенка грамотно писать и говорить на родном языке никто не станет.

Таковы реалии, друзья мои. Печально, возмутительно, но имеем то, что имеем. В ближайшее время поговорим об актуальных законопроектах, рекомендациях Венецианской комиссии, практике КСУ и ЕСПЧ, а также о проблеме определения коренных народов и национальных меньшинств, дискриминации и многом другом.

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