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Блоги > Русскоязычных книг в Украине станет больше. Читатели требуют

Русскоязычных книг в Украине станет больше. Читатели требуют

Александр Вознесенский
18.09.20 20:44
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Русскоязычных книг в Украине станет больше. Читатели требуют

Просто неимоверно! Оказывается после того, как националисты попытались вытеснить русскоязычные книги из продажи в надежде что все начнут читать украинских авторов по принципу «а куда вы денетесь?», продажи книг настолько обвалились, что это поставило на грань разорения национальную торговую сеть.

В связи с чем последняя и заявила о том, что вынужденно будет увеличивать продажу русскоязычной литературы т.к. украинские авторы никому особо не интересны.

И да, только очень не умные люди в 21 веке, когда в каждом доме существует интернет, могут пытаться что-то кому-то запрещать. С людьми надо общаться, и только ограниченные и и не слишком развитые личности пытаются, несмотря на все объективные факторы, кому-то что-то запрещать.

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Тэги: русский язык, книги

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