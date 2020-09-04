Скоро русскоязычные украинцы станут просто русскими?

В китайской части Монголии протестуют против принудительного перевода монгольских школ на китайский язык обучения. Вы видели протесты против перевода на украинский русских школ в Украине? Я — нет.

А знаете, почему оно так? А потому, что протестующие в Китае не называют себя «монголоязычными китайцами». Они — монголы, со своими правами, и эти права готовы защищать.

Иное дело — украинские «русскоязычные украинцы». Всё ж логично: украинец? А чего тогда не по-украински говоришь? Так это тебя, наверное, москали русифицировали! Ну так мы поможем, мы тебя починим. И где-то в глубине души «русскоязычный украинец» ощущает, что, наверное, так и надо. А то и правда, а чего это он на родном языке не говорит?

Вот в такую вот смысловую ловушку поймали миллионы граждан Украины. И что интересно, многие даже и не думают из оной пытаться выбраться!

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