Смерть Патона как символ смерти украинской науки

Подумал тут: а ведь из моего выпуска физфака ОНУ ни один человек не остался работать по специальности в Украине.
Т.е. есть те, которые работают по специальности, но за рубежом. Есть те, кто остались в Украине, но работают кем угодно, но не по специальности.
А теперь физфак ОНУ и вовсе ликвидировали за ненадобностью.
Со смертью людей типа Патона научный потенциал Украины сокращается необратимо и безвозвратно. Смены поколений в этой сфере не происходит.
И даже не пытайтесь убедить меня в том, что это случайность, а не целенаправленная политика.
Кстати, в настоящее время более половины сотрудников института электросварки имени Е. О. Патона старше 60 лет. Слава Украине!..