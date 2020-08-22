Смерть Патона как символ смерти украинской науки

Подумал тут: а ведь из моего выпуска физфака ОНУ ни один человек не остался работать по специальности в Украине.

Т.е. есть те, которые работают по специальности, но за рубежом. Есть те, кто остались в Украине, но работают кем угодно, но не по специальности.

А теперь физфак ОНУ и вовсе ликвидировали за ненадобностью.

Со смертью людей типа Патона научный потенциал Украины сокращается необратимо и безвозвратно. Смены поколений в этой сфере не происходит.

И даже не пытайтесь убедить меня в том, что это случайность, а не целенаправленная политика.

Кстати, в настоящее время более половины сотрудников института электросварки имени Е. О. Патона старше 60 лет. Слава Украине!..

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