Зе «утонул в вагине» Мендель?

Ситуация становится не скучной. Наступательного потенциала у Зе и его Ко не осталось.
Ежедневно совершаются символические события на которых ложится зловещая тень елового венка Януковича.
Последний случай в Луцке был дном дна. Это жжот ядерным напалмом престиж Зеленского, делая из него таракана, на которого уже не обращают внимания и могут раздавить.
Растет могущество региональных гетманов, которые все меньше оглядываются на Киев.
Расклад игроков высшей лиги такой:
1. Ахметов, Пинчук, Фридман, Сорос и Зе в прицепе.
2. Коломойский, Медведчук и Шарий в прицепе.
Так, а что же Зе?
Он, образно говоря, «утонул в вагине» Мендель. Слухи о разводе вполне серьезные. «Вагинострадания» совершенно не оставляют Зельцу времени на работу.
Поправляется ли Зельц кокоином?