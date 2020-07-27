Зе «утонул в вагине» Мендель?

Ситуация становится не скучной. Наступательного потенциала у Зе и его Ко не осталось.



Ежедневно совершаются символические события на которых ложится зловещая тень елового венка Януковича.

Последний случай в Луцке был дном дна. Это жжот ядерным напалмом престиж Зеленского, делая из него таракана, на которого уже не обращают внимания и могут раздавить.

Растет могущество региональных гетманов, которые все меньше оглядываются на Киев.

Расклад игроков высшей лиги такой:

1. Ахметов, Пинчук, Фридман, Сорос и Зе в прицепе.

2. Коломойский, Медведчук и Шарий в прицепе.

Так, а что же Зе?

Он, образно говоря, «утонул в вагине» Мендель. Слухи о разводе вполне серьезные. «Вагинострадания» совершенно не оставляют Зельцу времени на работу.

Поправляется ли Зельц кокоином?

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