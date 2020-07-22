Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Про «язык животных» и одноклеточного депутата

Автор: Владимир Величко
125
Про «язык животных» и одноклеточного депутата

Малоизвестный экс-депутат Емец (холуй Яценюка) назвал русский «языком животных». Приведу несколько фактов о «языке животных». Специально для экс-депутата и его побратимов.

— «Язык животных» входит в ТОП-6 мировых языков.

— На «языке животных» разговаривает 300 миллионов жителей нашей планеты.

— На «языке животных» создавал произведения величайший в мировой истории писатель Лев Толстой.

— На «языке животных» снимал фильмы величайший в мировой истории кинорежиссёр Андрей Тарковский.

— На «языке животных» написал все свои драматические произведения Тарас Шевченко.

— «Язык животных» является родным и основным для городского населения ВСЕХ центральных, восточных и южных областей Украины.

Такой он, «язык животных».

Простейшим одноклеточным организмам, воспитанным «революцией гидности», до уровня развития животных ещё очень далеко.

Алэ то такэ...

Первоисточник

Тэги: Арсений Яценюк, русский язык, политика, Тарас Шевченко, Лев Толстой, Леонид Емец, Андрей Тарковский

Комментарии

Статьи

22.07.20 09:21

Тушите свет! Грядёт подорожание...

Автор: Александр Карпец

Интервью

08.07.20 14:21

Валентина Голдина: На Херсонщине фермеры оставляли гнить на поле кабачки, а в Киеве люди покупали дорогой импорт

Автор: Варвара Фалеева

Колонка автора
21.07.20 18:02

Почему Сергей Ребров не возглавит киевское «Динамо»

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Захват заложников Луцке - предвыборная театральная постановка?
22.07.20 08:25

Захват заложников Луцке - предвыборная театральная постановка?

Автор: Виктор Даль

Выбор редакции
На улицы Киева вышли автоматчики
На улицы Киева вышли автоматчики
На улицы Киева вышли автоматчики
На улицы Киева вышли автоматчики
Захват заложников Луцке - предвыборная театральная постановка?
Захват заложников Луцке - предвыборная театральная постановка?
Президент Филиппин приказал хватать и крутить всех, кто нарушает масочный режим
Президент Филиппин приказал хватать и крутить всех, кто нарушает масочный режим
Дом со свастикой появился в Полтаве
Дом со свастикой появился в Полтаве
В Украине сняли кино про казака-гея из тайного общества
В Украине сняли кино про казака-гея из тайного общества
Террорист из Луцка Максим Плохой как типичный продукт беспредела 90-х и Майдана
Террорист из Луцка Максим Плохой как типичный продукт беспредела 90-х и Майдана
Радиоволны 4G и 5G вредят организму, – результаты исследования
Радиоволны 4G и 5G вредят организму, – результаты исследования
Число украинцев к концу века может сократиться до критического уровня
Число украинцев к концу века может сократиться до критического уровня
Коронавирус может «выкосить» более 80% населения Земли, ‒ ученые
Коронавирус может «выкосить» более 80% населения Земли, ‒ ученые
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

В Киеве срочно эвакуируют людей около станции метро «Вокзальная»

В Киеве срочно эвакуируют людей около станции метро «Вокзальная»
22.07.20 12:21
228
Последние новости
22.07.20 13:04

Украинский фильм о девушке, сходящей с ума во время карантина, получил пять международных наград
22.07.20 12:21

В Киеве срочно эвакуируют людей около станции метро «Вокзальная»
22.07.20 12:20

В Черногории Церковь назвали переговоры с властью «шантажом и политическим маркетингом»
22.07.20 12:01

Епископ УПЦ рассказал, что самое важное в поиске своего предназначения
22.07.20 12:00

Киевлянам рассказали о погоде до конца недели: ожидаются грозы
22.07.20 11:50

Ребров отказался вновь возглавить «Динамо»
22.07.20 11:04

Ирландец выиграл в лотерею баснословные деньги
Фото и Видео
В Киеве срочно эвакуируют людей около станции метро «Вокзальная»
В Киеве срочно эвакуируют людей около станции метро «Вокзальная»
В Киеве срочно эвакуируют людей около станции метро «Вокзальная»
В Киеве срочно эвакуируют людей около станции метро «Вокзальная»
Появилось странное видео задержания луцкого террориста
Появилось странное видео задержания луцкого террориста
На Киев обрушилась стихия. Падали деревья, автомобили буквально плавали
На Киев обрушилась стихия. Падали деревья, автомобили буквально плавали
В Сети показали арсенал оружия луцкого террориста, который он взял с собой на дело
В Сети показали арсенал оружия луцкого террориста, который он взял с собой на дело
На улицы Киева вышли автоматчики
На улицы Киева вышли автоматчики
На похоронах в Чикаго произошла перестрелка: есть пострадавшие
На похоронах в Чикаго произошла перестрелка: есть пострадавшие
Дом со свастикой появился в Полтаве
Дом со свастикой появился в Полтаве
После короткой перестрелки луцкий террорист сдался правоохранителям
После короткой перестрелки луцкий террорист сдался правоохранителям
Стало известно, кому удалось освободить из захваченного автобуса на Волыни первых заложников
Стало известно, кому удалось освободить из захваченного автобуса на Волыни первых заложников
Луцкий террорист разрешил передать заложникам воду
Луцкий террорист разрешил передать заложникам воду
fraza.com
Новости блогосферы
22.07.20 12:48

Про «язык животных» и одноклеточного депутата
21.07.20 16:14

Террорист из Луцка Максим Плохой как типичный продукт беспредела 90-х и Майдана
19.07.20 12:35

Что общего между насильственной украинизацией и умственной деградацией?
16.07.20 20:15

Украинские депутаты вытерли задницу Минскими соглашениями

Опрос

Как следует поступить с партией Нацкорпус?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.