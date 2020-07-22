Про «язык животных» и одноклеточного депутата

Малоизвестный экс-депутат Емец (холуй Яценюка) назвал русский «языком животных». Приведу несколько фактов о «языке животных». Специально для экс-депутата и его побратимов.

— «Язык животных» входит в ТОП-6 мировых языков.

— На «языке животных» разговаривает 300 миллионов жителей нашей планеты.

— На «языке животных» создавал произведения величайший в мировой истории писатель Лев Толстой.

— На «языке животных» снимал фильмы величайший в мировой истории кинорежиссёр Андрей Тарковский.

— На «языке животных» написал все свои драматические произведения Тарас Шевченко.

— «Язык животных» является родным и основным для городского населения ВСЕХ центральных, восточных и южных областей Украины.

Такой он, «язык животных».

Простейшим одноклеточным организмам, воспитанным «революцией гидности», до уровня развития животных ещё очень далеко.

Алэ то такэ...

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