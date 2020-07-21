Террорист из Луцка Максим Плохой как типичный продукт беспредела 90-х и Майдана

Читаю детали по этому террористу из Луцка Максиму Плохому. Судя по всему, это как раз продукт системы и идей националистов, который благодаря Майдану просто решил раскрыться на полную катушку.

Родился он в 75 году. Упоминает о себе что после школы поступил в семинарию, но не доучился даже года и оказался в 17 лет под следствием, получив 6 лет тюрьмы.

Вам не кажется это странным, когда человек пишет, что искренне хотел поступить в семинарию и пойти в монастырь, а вскоре получает 6 лет тюрьмы? Причем книга написана на русском, но он в реале украиноязычный.

А теперь немного деталей: 17 лет — это 92 год. Именно в этот период, особенно на Волыни, где он вырос и учился в семинарии, происходят погромы храмов, насилие и убийства. И все это якобы во имя Христа, te Deum. И вот, видимо, парень которому ранее промыли мозги, чувствует себя патриотом, и начинает совершать «подвиги». Ему дают 6 лет. Клирики потом ему говорят, что он поступил дурно, но у него внутри растет конфликт противоречий: он видит что люди ради захвата храма калечат и убивают и клирики это одобряют, а то, что он сделал — почему-то плохо и оправдания не находит. И в своей книге он с этого практически и начинает — он говорит, что преступление в быту осуждается как отвратительное, а преступление на войне может считаться даже героизмом. А далее, ввиду разности оценок его поступка он не находит понимания среди духовенства и приходит к выводу, что все клирики — лжецы и зло, о чем тоже пишет в своей книге.

Потом человек ищет оправдания своим поступкам и развивает свою идею видения мира, свою философию преступника.

А далее Майдан, он видит, всплеск преступности и безнаказанности и начинает готовится к тому чтобы выплеснуть себя — собирает оружие, готовит план.

В итоге, судя по всему, именно благодаря националистам и их погромам в 90-ые, а потом благодаря Майдану мы имеем результат в виде террориста, который сейчас станет известным на весь мир, и вполне может довести до человеческих жертв.

Поэтому, в первую очередь в возникновении таких людей виновата безнаказанность преступников, которые совершали свои злодеяния в 90-ые, и тех преступников, которые совершали свои преступления в 2014 году.

Я так это вижу.